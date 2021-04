Indian Idol 12: जय भानुशाली ने जयाप्रदा को बताया दिल की साफ, एक्ट्रेस ने दानिश की तुलना की ऋषि कपूर से

मुंबई। सिंगिंग रियलिटी शो ’इंडियन आइडल 12’ में हर एपिसोड में एक मशहूर सेलेब को बुलाया जाता है। इस बार वेटरन एक्ट्रेस जया प्रदा गेस्ट के रूप में दिखेंगी। प्रोमोज में देखा जा सकता है जया ने प्रतियोगियों का उत्साहवर्धन भी किया और अपने करियर से जुड़े कई किस्से भी सुनाए। बातें उनकी भी बताईं जिनसे बनती थीं और उनकी भी जिनसे प्रोफेशनल प्रतिस्पर्धा थी। ये सब सुन होस्ट जय भानुशाली यह कहे बिना खुद को नहीं रोक पाए कि जया का दिल शीशे की तरह साफ है।



ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका दिल शीशे की तरह साफ

’इंडियन आइडल’ के सेट पर जया प्रदा ने वो किस्सा साझा किया जिसमें उनकी और श्रीदेवी की अनबन की कहानी थी। एक्ट्रेस ने साफ किया कि दोनों में कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी। वे प्रोफेशनली एक दूसरे से बेहतर करना और दिखना चाहती थीं, शायद इसीलिए बातचीत नहीं थी। जया ने उन स्टार्स के बारे में भी बात की जिनसे उनकी अच्छी बॉडिंग थी। इस पर होस्ट जय भानुशाली ने कहा,’ जया जी एक अद्भूत इंसान हैं। उन्होंने अन्य एक्टर्स से अपनी जमने की बातें की और खुलकर ये भी बताया कि किससे नहीं बनती थी। मुझे लगता है कि वह ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका दिल शीशे की तरह साफ है।

