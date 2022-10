इस सीरियल के लिए डायरेक्टर ने जन्नत जुबैर से की किस और इंटीमेट सीन की डिमांड, बवाल के बाद ऐसे शूट हुआ सीन

टेलीविजन एक्ट्रेस और सोशल मीडिया सेंसेशन जन्नत जुबैर रहमानी ने छोटी सी उम्र में बड़ा नाम कमा लिया है। आज एक्ट्रेस किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। हाल ही में अदाकारा खतरों के खिलाड़ी में नजर आईं थी औ अब इनका नाम 'बिग बॉस 16' के कन्फर्म कन्टेस्टेंट की लिस्ट में शामिल हो गया है।

प्यारी और नाजुक सी दिखने वाली जन्नत जुबैर रहमानी को खतरों के खिलाड़ी में खतरनाक स्टंट करता देख हर कोई हैरान रह गया था। इन्हें शो में खूब पसंद किया गया। जन्नत ने सीरियल 'दिल मिल गए', 'काशी - अब ना रहे तेरा कागज़ कोरा', 'फुलवा', 'भारत का वीर पुत्र-महाराणा प्रताप' और 'तू आशिकी' जैसे कई हिट शोज में काम किया है। ये जन्नत फुलवा और तू आशिकी शो से काफी पॉपुलर हुईं। एक शो के दौरान जन्नत से प्रोड्यूसर ने अजीबोगरीब डिमांड कर दी थी।

jannat zubair when asked for onscreen kiss and intimate scenes but actress refused to do