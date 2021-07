टीवी पर जल्द दस्तक देने वाला है 'द कपिल शर्मा शो', स्टारकास्ट संग शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

नई दिल्ली। टीवी का मोस्ट पॉपुलर कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' जल्द ही टीवी पर दस्तक देने वाला है। काफी लंबे समय से फैंस शो की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में अब फैंस का ये इंतजार खत्म हो गया है। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने आज अपने शो द कपिल शर्मा के नए सीजन का ऐलान कर दिया है। शो को लेकर कपिल ने सोशल मीडिया पर स्टारकास्ट संग तस्वीरें पोस्ट की है। जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।

new beginning with all the old faces 😜 🤩 #tkss #thekapilsharmashow #blessings #gratitude #comingsoon ❤️🙏 pic.twitter.com/RSg5Ywjwo8