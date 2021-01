मुंबई। पाॅपुलर काॅमेडी शो ’द कपिल शर्मा शो’ ( The Kapil Sharma Show ) के कुछ समय के लिए बंद होने की खबरें कई दिनों से आ रही हैं। हालांकि इसके पीछे के कारण का खुलासा नहीं हो पाया। अब खुद कपिल शर्मा ( Kapil Sharma ) ने अपने शो के ब्रेक को लेकर खुलासा कर दिया है। सोशल मीडिया पर फैंस से चैट के दौरान कपिल ने इस राज से पर्दा हटा दिया।

’पत्नी के साथ घर पर रहना है’

दरअसल, गुरुवार को कपिल शर्मा ने ट्वीटर पर फैंस के साथ बातचीत की। इस दौरान कपिल ने फैंस के कई सवालों के जवाब दिए। इन्हीं में से एक सवाल था,’आप शो को ऑफ एयर क्यों कर रहे हैं?’ इस पर कपिल ने बताया कि मेरी पत्नी के दूसरे बेबी के चलते मुझे उनके साथ घर पर रहना है। इसके साथ ही कपिल के दूसरे बच्चे को लेकर चल रही खबरें भी पुष्ट हो गईं। इसी बातचीत में एक फैन ने पूछा कि वह अपनी बेटी अनायरा के लिए क्या चाहते हैं, भाई या बहन? इस पर कपिल ने जवाब दिया कि लड़का हो या लड़की, तंदरुस्त होना चाहिए।

रिपीट एपिसोड होंगे टेलिकास्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जब कपिल शर्मा शो के लेटेस्ट एपिसोड प्रसारित नहीं होंगे, तब पुराने एपिसोड्स दिखाए जाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि नई फिल्मों के रिलीज नहीं होने के चलते भी शो को थोड़े समय के लिए रोका गया है। साथ ही कपिल की वाइफ की दूसरी प्रेग्नेंसी है। दोनों कारणों से निर्माताओं ने शो को ऑफ एयर करने का निर्णय लिया है।

Bcoz I need be there at home with my wife to welcome our second baby 😍🧿 https://t.co/wdy8Drv355