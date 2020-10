Nia Sharma की कार से हैंडबैग हुआ चोरी, मुंबई पुलिस से मांगनी पड़ी मदद

नई दिल्ली | टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा (Nia Sharma) यूं तो सोशल मीडिया (Social Media) पर अपनी हॉट फोटोज के कारण सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन हाल ही में वो एक मुसीबत में पड़ गई और उन्हें पुलिस से मदद मांगनी पड़ी। दरअसल, निया की गाड़ी से उनका हैंडबैग (Handbag) चोरी हो गया और उन्होंने ट्विटर पर इसके लिए हेल्प मांगी। मुंबई के लोअर परेल इलाके में निया की कार से किसी ने उनका हैंडबैग चोरी कर लिया। निया ने जैसे ही ट्विटर पर पुलिस से शिकायत की, उन्हें तुरंत इसका जवाब मिला।

@MumbaiPolice Someone picked my handbag from the car.., at senapati bapat marg signal..lower parel .. any help would mean a lot please. 🙏 pic.twitter.com/Qqp16i3KC4