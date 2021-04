रुबीना दिलैक का माइकल जैक्सन स्टाइल में डांस वायरल, पिता का मनाया जन्मदिन और स्वस्थ रहने के दिए टिप्स

नई दिल्ली | टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक हर तरफ छाई रहती हैं। बिग बॉस 14 की विनर बनने के बाद से उनकी पॉपुलैरिटी में काफी इजाफा हुआ है। रुबीना के फोटोज और वीडियोज झट से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। कोरोनाकाल के बीच रुबीना ने अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो खुद को स्वस्थ रखने पर जोर दे रही हैं। रुबीना अपने तरीके से एक्सरसाइज करती हुई दिख रही हैं। रुबीना ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो को शेयर किया और कहा कि आज के वक्त में खुद को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है।

"Nothing is more important than our health! And today's harsh reality is teaching us the lesson..."#RubinaDilaik#RubiHolics should solemnly swear to exercise regularly as well as inform our idol by commenting on her IG post.

🔗https://t.co/oSYKnoIIVn#StayHealthy to #StaySafe pic.twitter.com/r0zBVRUyRJ