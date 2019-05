Bhabiji Ghar Par Hain : डिलीवरी के 4 महीने बाद काम पर लौटीं गोरी मेम, टीम ने ऐसे किया स्वागत, वीडियो हो रहा वायरल

मशहूर टीवी शो 'Bhabiji Ghar Par Hain' की गोरी मेम यानी सौम्या टंडन अपनी डिलीवरी के करीब चार महीने बाद ही शो में वापस लौट आई हैं। अपनी प्रेग्नेंसी के कारण एक्ट्रेस ने शो से ब्रेक ले लिया था और जनवरी में बेटे को जन्म दिया। सौम्य बेटे के जन्म के 120 दिनों में ही काम पर लौट आईं हैं। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

सौम्या टंडन ने हाल ही में अपने सोशल अकाउंट से एक वीडियो शेयर की है जो उनके सेट का ही है। यह वीडियो एक्ट्रेस के शो पर लौटने के दिन का है। सेट पर सौम्या के साथियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वीडियो में उनके साथी 'तुम आए तो आया मुझे याद गाना गा' रहे हैं। 1 मिनट 23 सेकंड के वीडियो में सौम्या कह रही है कि उन्हें सेट पर लौटकर लग रहा है कि सेट पर लौटकर और अपने साथियों से मिलकर उन्हें लग रहा है कि वो अपने घर लौट आईं हैं।

