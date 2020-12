Siddharth Shukla ने रश्मि देसाई पर कसा तंज, कहा- मैं 40 साल का हो गया हूं लेकिन बुड्ढा नहीं.. एक्ट्रेस ने यूं किया रिएक्ट

नई दिल्ली | टीवी के हैंडसम हंक सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) ने हाल ही में अपना 40वां जन्मदिन मनाया है। इस मौके पर सिद्धार्थ ने शहनाज गिल और फैमिली के साथ अपना बर्थडे (Siddharth Shukla Birthday) मनाया था। जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। वहीं फैंस ने भी उन्हें ढेरों बधाईयां दी। वहीं सिद्धार्थ ने इस मौके पर एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसने खूब लाइमलाइट बंटोरी है। इस ट्वीट में उन्होंने अपनी खास दोस्त या दुश्मन रश्मि देसाई (Rashami Desai) को भी ताना मारा है। दरअसल, सिद्धार्थ ने अपनी उम्र को लेकर कुछ लोगों पर निशाना साधा है। गौरतलब हो कि बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में सिड को बहुत सारे कंटेस्टेंट्स उनकी उम्र को लेकर काफी कुछ बोलते हुए नजर आते थे।

Sanjay Dutt की ड्रग्स की लत पर बेटी त्रिशाला ने खोला बड़ा राज, कहा- मुझे पिता पर गर्व है

To @TheRashamiDesai #ParasChabbra @MahiraSharma_ #VishalAdityaSingh ..... and who so ever it may concern ....I am now officially 40 saal ka ... but still not a Buddha ..(joke plz take it like one)