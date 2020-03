क्या शहनाज गिल के नाम से परेशान हो गए हैं सिद्धार्थ? वीडियो में निकाली अपनी भड़ास

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की जोड़ी सबसे ज्यादा चर्चित रही है। फैंस आज भी दोनों को सिडनाज के नाम से टैग करते हैं और ट्रेंड करवाते रहते हैं। सिद्धार्थ और शहनाज एक दूसरे के लिए अपना प्यार भी कई बार ज़ाहिर कर चुके हैं। सिद्धार्थ खुद भी शहनाज को बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, यहां तक कि दोनों की शादी की खबरें भी कई बार सामने आ चुकी हैं। लेकिन हाल ही में सिद्धार्थ ने जो कहा है उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। सिद्धार्थ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो सिडनाज नाम से अपसेट दिखाई दिए।

Shukla: "sidnaaz sidnaaz, sidharth bhi to karo kuch"

🤧🤧🤧

That's the reality.

whatever chota mota hype he's getting now is only cuz of sidnaazpic.twitter.com/qa1FMawXuc