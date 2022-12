आज नहीं होगा तुनिषा शर्मा का अंतिम संस्कार, जानें क्यों?

टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा की आत्महत्या ने मनोरंजन जगत में काफी हलचल मचा दी है। उन्होंने सीरियल के सेट पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तुनिषा की मौत के बाद उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया। वहीं, तुनिषा का शव आज सुबह उनके परिवार को सौंपा जाना था और आज ही अंतिम संस्कार किया जाना था जो अब पोस्टपोन हो गई है।

Tunisha Sharma's last rites will not be held today