कम उम्र में ही जमा लिए थे इंडस्ट्री में पैर, अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति छोड़ गई तुनिषा शर्मा

20 वर्षीय एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का मुंबई में निधन हो गया है। पुलिस के मुताबिक, तुनिशा शर्मा का निधन आत्महत्या के कारण हुआ। तुनिशा शर्मा टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक थीं। कम उम्र में उन्होंने इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमा लिया था। उनके के परिवार में कौन-कौन है और उनकी नेटवर्थ क्या थी चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं।

Tunisha Sharma has left crores of wealth behind her, know about the net worth of the actress