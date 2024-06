एमपी में सबसे बड़ा अनुष्ठान, पंडे-पुजारियों ने बताया- क्यों जरूरी है नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना

एमपी में सबसे बड़ा अनुष्ठान, पंडे-पुजारियों ने बताया- क्यों जरूरी है नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना

PM Modi Ritual in Ujjain Mahakal to make Narendra Modi the Prime Minister एमपी में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़ा अनुष्ठान किया गया। पूजा पाठ के बाद पंडे पुजारियों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए वजह भी बताई।

उज्जैन•Jun 05, 2024 / 08:20 pm• deepak deewan

PM Modi Ritual in Ujjain Mahakal to make Narendra Modi the Prime Minister – देश की राजधानी दिल्ली में नई सरकार की कवायद तेज हो गई है। जहां एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने पर सहमति दिखाई है वहीं इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने के विकल्प खोज रहा है। इस बीच एमपी में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़ा अनुष्ठान किया गया। पूजा पाठ के बाद पंडे पुजारियों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए वजह भी बताई।