एमपी में मिली सदियों पुरानी सुरंग, गुफा में बने रास्ते से निकलेगी छुपी धरोहर!

Ujjain Tunnel मध्यप्रदेश में सदियों पुरानी सुरंग मिली है। गुफा जैसे आकार में रास्ता निकला है जिससे कोई छुपी धरोहर सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है।

उज्जैन•Aug 06, 2024 / 04:40 pm• deepak deewan

Ujjain Tunnel found between Jagoti Panchayat Bhawan and Ayurveda dispensary in Ujjain मध्यप्रदेश में सदियों पुरानी सुरंग मिली है। गुफा जैसे आकार में रास्ता निकला है जिससे कोई छुपी धरोहर सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। गुफा जैसा यह रास्ता उज्जैन Ujjain में निकला है। यहां खुदाई में निकले रास्ते को देख हर कोई हैरान रह गया। पुरातत्व अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर यह रास्ता देखा और इसके बाद रिपोर्ट बनाकर भोपाल भेजी। गुफा में बना यह रास्ता या सुरंग कहां तक जा रही है, शोधकर्ताओं द्वारा इस बात की वैज्ञानिक जांच की मांग की गई है।