एमपी में जिंदा हो गई मृत महिला, सुनाई ‘मौत’ और ‘यमराज’ की पूरी कहानी, हैरान रह गए लोग

Kusumi Bai of Amarpur narrated the story of Yamraj to Umaria Collector Dharendra Kumar Jain

उमरिया•Sep 20, 2024 / 03:52 pm• deepak deewan

Kusumi Bai of Amarpur narrated the story of Yamraj to Umaria Collector Dharendra Kumar Jain मध्यप्रदेश में अजीब वाकया हुआ। यहां एक मृत महिला जिंदा हो गई। जिसकी अंत्येष्टि कर दी गई थी उस महिला को जिंदा देखकर लोग हैरान रह गए। इतना ही नहीं, मरने के बाद जिंदा हुई इस महिला ने अपनी मौत की वजह भी बताई और यमराज की भी पूरी कहानी सुनाई। महिला की मौत और यमराज की दास्तान सुनकर लोगों ने उससे हमदर्दी जताई। प्रदेश के उमरिया जिले में यह घटना घटी।

