दिल्ली से वाराणसी के बीच जल्द शुरू होगी बुलेट ट्रेन, सर्वे का काम पूरा

Bullet train will start from Delhi to Varanasi soon- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के संसदीय क्षेत्र में बुलेट ट्रेन (Bullet Train) शुरू होगी। यह दिल्ली-वाराणसी वाया आगरा-लखनऊ और अयोध्या तक बुलेट ट्रेन चलेगी। दिल्‍ली-वाराणसी प्रस्तावित बुलेट ट्रेन की नई परियोजना का एरियल सर्वे पूरा हो चुका है। इस समय डीपीआर बनाई जा रही है।