कोविड-19 की पहली खुराक लेने वाले लाभार्थियों से आज बात करेंगे पीएम मोदी, तीन जगहों पर होगा संवाद

वाराणसी. शुक्रवार 22 जनवरी को वाराणसी के 15 केंद्रों पर आयोजित टीकाकरण सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) तीन लाभार्थियों व तीन वैक्सीनेटर से वर्चुअल संवाद करेंगे। बनारस में वैक्सीनेटर व लाभार्थियों से दोपहर 1.15 बजे वर्चुअल संवाद करने की जानकारी गुरुवार को पीएम के आधिकारिक टविटर हैंडल से साझा की गई।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिला महिला अस्पताल और दीनदयाल अस्पताल के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाथी पर 16 जनवरी को टीका लगवाने वाले लोगों से बातचीत करेंगे। बता दें कि जिले में कोरोना टीकाकरण के पहले चरण के तहत अगले सत्र 22 जनवरी के बाद 28 व 29 को आयोजित होंगे। हर दिन 15 केंद्रों पर कुल 30 सत्र आयोजित कर 8900 लाभार्थियों को टीके लगाए जाएंगे।

The world’s largest vaccination drive is underway in India. Our frontline warriors are getting vaccinated across the nation. At 1:15 PM tomorrow, 22nd January, I would interact with beneficiaries and vaccinators of Covid vaccination drive in Varanasi, via video conferencing.