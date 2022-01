पूर्वी और पश्चिमी यूपी में अत्यधिक ठंड की चेतावनी, 6 डिग्री से नीचे लुढ़क सकता है पारा

मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि कुछ स्थानों पर घने कोहरे के साथ पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक ठंड पड़ेगी। बारिश के कारण राज्य भर के न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई थी, जो कि एक बार फिर से कम होने लगी है। 26 जनवरी के बाद तेज शीतलहर का अनुमान है।

यूपी में कड़कड़ाती ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार ठंड और कोहरे का असर आने वाले दिनों में भी कम नहीं होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार इस महीने के अंत तक कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहेगी। दूसरी तरफ कोहरे ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि कुछ स्थानों पर घने कोहरे के साथ पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक ठंड पड़ेगी। बारिश के कारण राज्य भर के न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई थी, जो कि एक बार फिर से कम होने लगी है। 26 जनवरी के बाद तेज शीतलहर का अनुमान है।

UP Weather Cold will Increase further Temperature Drop below 6 Degree