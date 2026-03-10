10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्सी

हाइवे पर चलते ट्रेलर में लगी आग, चालक ने कूद कर बचाई जान

बस्सी. जयपुर &#8211; आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार तड़के चलते ट्रेलर में बांसखोह रेलवे स्टेशन के सामने अचानक आग लग गई। ट्रेलर में आग की लपटें उठती देख चालक ने कूद कर जान बचाई। ट्रेलर चालक आबिद खान ने बताया कि वे खाली ट्रेलर को भरतपुर के हलैना से जयपुर लेकर जा रहे थे। जयपुर [&hellip;]

Google source verification

बस्सी

image

Rajkumar Meena

Mar 10, 2026

बस्सी. जयपुर – आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार तड़के चलते ट्रेलर में बांसखोह रेलवे स्टेशन के सामने अचानक आग लग गई। ट्रेलर में आग की लपटें उठती देख चालक ने कूद कर जान बचाई।

ट्रेलर चालक आबिद खान ने बताया कि वे खाली ट्रेलर को भरतपुर के हलैना से जयपुर लेकर जा रहे थे। जयपुर – आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस्सी थाना इलाके के बांसखोह रेलवे स्टेशन के समीप टेलर की केबिन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रेलर में आग की लपटें तेज हो गई। चालक ने बताया कि अचानक आग धधकी तो उन्होंने स्टेरिंयग छोड़ कर नीचे कूद कर जान बचाई। चालक ने बताया कि वह जयपुर से ट्रेलर में कंटेनर लेने जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही खाली ट्रेलर में आग लग गई। सूचना पर मौके पर पुलिस आ गई। पुलिस ने दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रेलर का अधिकांश हिस्सा जल गया।

बीच सड़क से साइड में उतारा:::: हाइवे पर जिस ट्रेलर में आग लग गई उसके चालक ने अपनी सूझबूझ से ट्रेलर को रेलवे स्टेशन के सामने धीरे- धीरे सड़क किनारे उतार कर साइड में खड़ा कर दिया और फिर वह नीचे कूद गया। ट्रेलर धू- धू कर जलने लगा। यदि बीच सड़क पर जलता ट्रेलर खडा़ रहता तो यातायात बाधित रहता और हादसे की भी आशंका बनी रहती। लेकिन साइड में खड़ा करने से ना तो यातायात बाधित हुआ और ना ही अन्य कोई हादसा हुआ। (कसं )

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 02:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / Videos / हाइवे पर चलते ट्रेलर में लगी आग, चालक ने कूद कर बचाई जान

बड़ी खबरें

View All

बस्सी

राजस्थान न्यूज़

JDA News: जेडीए का बढ़ा दायरा, भूमाफियाओं के ‘खेल’ से जमीनों के दाम बढ़े; आप सावधान रहें

बस्सी

Jaipur News: रामगढ़ बांध की ऐतिहासिक हवाओदी बनेगी इको टूरिज्म हब, कई ग्राम पंचायतों के लिए भी खुशखबरी

historic Hawaodi Ramgarh Dam
बस्सी

राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट: दो से अधिक संतान नियम में ढील, गांव-गांव में नई हलचल, बदलेगा समीकरण

Rajasthan Panchayat Election (1)
बस्सी

Highway किनारे प्लॉट खरीदना अब जोखिम भरा, सरकार की नई गाइडलाइन से बदले नियम, निवेशकों में हलचल

बस्सी

Rajasthan Panchayat Chunav: निकाय और पंचायत आम चुनाव 2026 से पहले चुनाव मोड में आया प्रशासन

Panchayat Chunav Update
बस्सी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.