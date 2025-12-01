Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्सी

टाइल्स से भरा ट्रेलर पलटा, हाइवे पर लगा जाम

जयपुर - आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कानोता कस्बे के ढूंढ़ नदी पुलिया के पास सोमवार को जयपुर की तरफ से आ राह टाइल्स से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया।

Google source verification

बस्सी

image

Rajkumar Meena

Dec 01, 2025

बस्सी @ पत्रिक. जयपुर – आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कानोता कस्बे के ढूंढ़ नदी पुलिया के पास सोमवार को जयपुर की तरफ से आ राह टाइल्स से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया।

ट्रेलर पलटने के बाद टाइल्स सड़क पर बिखर गई जिसकी वजह से राजमार्ग पर लम्बा जाम लग गया। गनीमत रही कि घटना के दौरान कोई जनहानि नही हुई। जेसीबी कि मदद से बिखरी हुई टाइल्स कों हटवा कर यातायात सुचारु करवाया। मौके से कई लोग टाइल्स भी उठा कर ले गए।

ट्रक जब अनियंत्रित होकर पलट गया तो उसके बाद हाइवे पर वाहनों का लम्बा जाम लग गया। इससे कई वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 04:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / Videos / टाइल्स से भरा ट्रेलर पलटा, हाइवे पर लगा जाम

बड़ी खबरें

View All

बस्सी

राजस्थान न्यूज़

Accident: एक साथ हुई मामा-बुआ के बेटों की दर्दनाक मौत, सड़क किनारे सिगरेट पीना बन गई जिंदगी की आखिरी गलती, हरियाणा से आ रहे थे जयपुर

बस्सी

जयपुर: नशे में धुत चालक ने फिर दौड़ाया मौत का टैंकर, पुलिस ने बचाई जिंदगी

बस्सी

ढूंढ नदी ने बदली तकदीर: पहले सूखा, अब किसानों के लिए समृद्धि का ‘सवेरा’

Dhundh River
बस्सी

जयपुर रामगढ़ बांध की ‘हवाओदी’ अब खंडहर, खिड़कियों की एंगल और संगमरमर के पिलर चोरी

Jaipur Ramgarh Dam 'Hawaodi
बस्सी

राजस्थान: बिना DM की मंजूरी के नहीं बनेगा सरकारी भवन, हर नए निर्माण से पहले देनी होगी यह रिपोर्ट

new govt building
बस्सी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.