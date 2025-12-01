टाइल्स से भरा ट्रेलर पलटा, हाइवे पर लगा जाम

बस्सी @ पत्रिक. जयपुर – आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कानोता कस्बे के ढूंढ़ नदी पुलिया के पास सोमवार को जयपुर की तरफ से आ राह टाइल्स से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया।

ट्रेलर पलटने के बाद टाइल्स सड़क पर बिखर गई जिसकी वजह से राजमार्ग पर लम्बा जाम लग गया। गनीमत रही कि घटना के दौरान कोई जनहानि नही हुई। जेसीबी कि मदद से बिखरी हुई टाइल्स कों हटवा कर यातायात सुचारु करवाया। मौके से कई लोग टाइल्स भी उठा कर ले गए।

ट्रक जब अनियंत्रित होकर पलट गया तो उसके बाद हाइवे पर वाहनों का लम्बा जाम लग गया। इससे कई वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।