Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बस्सी

कौथून में बछ बारस का मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम

तेजा मंडल व क्षेत्रवासियों के तत्वावधान में बुधवार को बछ बारस का मेला भरा। इस अवसर पर कस्बे में लोक देवता तेजाजी महाराज की झांकी सजाई गई।

बस्सी

Rajkumar Meena

Aug 20, 2025

कौथून. तेजा मंडल व क्षेत्रवासियों के तत्वावधान में बुधवार को बछ बारस का मेला भरा। इस अवसर पर कस्बे में लोक देवता तेजाजी महाराज की झांकी सजाई गई। दादुदयाल मंदिर के पास महिलाओं ने गौमाता का तिलक व माल्यार्पण कर पूजन किया। कई महिलाओं ने आरती उतारी और गुड़ खिलाकर श्रद्धा प्रकट की।

इसके बाद परंपरा अनुसार महिलाएं एकत्रित होकर बछ बारस की कथा सुनने बैठीं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। गौमाता पूजन के उपरांत लक्ष्मीनारायण मंदिर में सामूहिक रूप से गौमाता के लोकगीत व भगवान कृष्ण के भजनों की प्रस्तुतियां दी गई।

मेले में कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, विधायक रामावतार बैरवा, जाट समाज अध्यक्ष मदनलाल चौधरी, भामाशाह विजय पुनिया, बद्रीनारायण जाट, शाखा प्रबंधक मायाराम मीना, पूर्व विधायक रणवीर पहलवान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। मेले में बालाजी महाराज व भगवान शिव का पूजन, प्रतिभा सम्मान समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धनेश्वर महादेव मंदिर में सामूहिक गौमाता पूजन, तेजाजी महाराज की बिंदोरी और तेजा गायन कार्यक्रम आयोजित हुए। आसपास के नैनवा, सांवलिया, महाजनपुरा, बड़ली, लदाना खुर्द सहित कई गांवों से ग्रामीण बड़ी संख्या में मेले में पहुंचे और धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 08:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / कौथून में बछ बारस का मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम

बड़ी खबरें

View All

बस्सी

राजस्थान न्यूज़

दो साल बाद भी नही मिला घर-घर नल कनेक्शन से पेयजल, महिलाओं ने खाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन कर जताया रोष

बस्सी

15 किलोमीटर दूर बैंक होने से 40 हजार लोगों की जेब पर पड़ रहा ‘बोझ’

There is no bank branch in the villages
बस्सी

ग्रामीणों को फिर मिलेगी नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा, फिर दौड़ेगी मोबाइल मेडिकल यूनिट

villagers free medical facility will be available
बस्सी

रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश के लिए उड़ाया ड्रोन, 3 KM दूर जाकर खेत में गिरा, तेज आवाज सुनकर दौड़े ग्रामीण, जानिए क्या बोले

बस्सी

स्नेक रेस्क्यूर गोपाल बुनकर को उपमुख्यमंत्री ने किया सम्मानित, वन्यजीव संरक्षण के लिए मिला सम्मान

बस्सी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.