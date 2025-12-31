अगरबत्ती फैक्ट्री में अग्निकांड, लाखों का नुकसान

दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद दो घंटे में आग पर काबू पाया

कानोता. थाना क्षेत्र के नायला रोड कुथाड़ामोड़ स्थित निर्मल इंडस्ट्रीज अगरबत्ती फैक्ट्री में बुधवार अल सुबह अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आगजनी की इस घटना में फैक्ट्री में लगी मशीनें, अगरबत्ती व धूपबत्ती निर्माण से संबंधित कच्चा माल और तैयार उत्पाद जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन फैक्ट्री मालिक को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। घटना का पता बुधवार सुबह करीब तीन बजे चला, जब आसपास के लोगों ने फैक्ट्री से धुआं और आग की तेज लपटें उठती देखीं। स्थानीय लोगों ने तुरंत फैक्ट्री मालिक को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और दमकल को सूचना दी। सूचना मिलते ही जयपुर से तीन दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए करीब डेढ़ से दो घंटे में आग पर काबू पाया।

बाइक, स्कूटी सहित भारी मात्रा में कच्चा माल जला

आग की चपेट में आकर अगरबत्ती व धूपबत्ती बनाने की मशीनें, ड्राई स्टिक मशीन, मिक्सर मशीन, एक बाइक, एक स्कूटी सहित भारी मात्रा में कच्चा माल और तैयार अगरबत्तियां पूरी तरह जल गईं। तेज लपटों के कारण लोहे की एंगल और टिनशेड से बना फैक्ट्री का ढांचा भी धराशायी हो गया। आग की लपटें दूर तक दिखाई देने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, हालांकि प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है।