31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्सी

अगरबत्ती फैक्ट्री में अग्निकांड, लाखों का नुकसान

दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद दो घंटे में आग पर काबू पाया

Google source verification

बस्सी

image

Rajkumar Meena

Dec 31, 2025

दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद दो घंटे में आग पर काबू पाया

कानोता. थाना क्षेत्र के नायला रोड कुथाड़ामोड़ स्थित निर्मल इंडस्ट्रीज अगरबत्ती फैक्ट्री में बुधवार अल सुबह अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आगजनी की इस घटना में फैक्ट्री में लगी मशीनें, अगरबत्ती व धूपबत्ती निर्माण से संबंधित कच्चा माल और तैयार उत्पाद जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन फैक्ट्री मालिक को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। घटना का पता बुधवार सुबह करीब तीन बजे चला, जब आसपास के लोगों ने फैक्ट्री से धुआं और आग की तेज लपटें उठती देखीं। स्थानीय लोगों ने तुरंत फैक्ट्री मालिक को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और दमकल को सूचना दी। सूचना मिलते ही जयपुर से तीन दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए करीब डेढ़ से दो घंटे में आग पर काबू पाया।

बाइक, स्कूटी सहित भारी मात्रा में कच्चा माल जला

आग की चपेट में आकर अगरबत्ती व धूपबत्ती बनाने की मशीनें, ड्राई स्टिक मशीन, मिक्सर मशीन, एक बाइक, एक स्कूटी सहित भारी मात्रा में कच्चा माल और तैयार अगरबत्तियां पूरी तरह जल गईं। तेज लपटों के कारण लोहे की एंगल और टिनशेड से बना फैक्ट्री का ढांचा भी धराशायी हो गया। आग की लपटें दूर तक दिखाई देने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, हालांकि प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 09:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / Videos / अगरबत्ती फैक्ट्री में अग्निकांड, लाखों का नुकसान

बड़ी खबरें

View All

बस्सी

राजस्थान न्यूज़

वार्ड पंच से सरपंच तक: गांव-गांव में तेज हुई पंचायत चुनाव की सरगर्मी, बस्सी-तूंगा में 623 वार्डों का गठन

Rajasthan Panchayat Election
बस्सी

राजस्थान में यहां बन रहा 86KM लंबा सुपर एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा जुड़ेगा; सफर होगा आसान

Paniyala-Barodamev-Super-Express-Highway-2
बस्सी

सोने के भाव बिक रही जयपुर की मिट्टी, एक बीघा जमीन की मिट्टी 10 से 12 लाख में, जानें वजह

बस्सी

Accident: एक साथ हुई मामा-बुआ के बेटों की दर्दनाक मौत, सड़क किनारे सिगरेट पीना बन गई जिंदगी की आखिरी गलती, हरियाणा से आ रहे थे जयपुर

बस्सी

जयपुर: नशे में धुत चालक ने फिर दौड़ाया मौत का टैंकर, पुलिस ने बचाई जिंदगी

बस्सी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.