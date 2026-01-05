5 जनवरी 2026,

बस्सी

कोहरे और शीतलहर का कहर, सर्दी से आम जीवन प्रभावित

जयपुर ग्रामीण के बस्सी, चाकसू व जमवारामगढ़ और आसपास के इलाकों में सोमवार तड़के कोहरे और शीतलहर ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया।

बस्सी

image

Rajkumar Meena

Jan 05, 2026

– सड़कों पर विजिबिलिटी कम, ट्रेनों की गति धीमी, फसलों को भी नुकसान की आशंका

बस्सी @ पत्रिका. जयपुर ग्रामीण के बस्सी, चाकसू व जमवारामगढ़ और आसपास के इलाकों में सोमवार तड़के कोहरे और शीतलहर ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया। रविवार रात से लेकर सोमवार दोपहर दो बजे तक लगातार कोहरे की चादर में ढके रहने के कारण क्षेत्र के विभिन्न सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई। खासकर जयपुर – आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग, जयपुर – कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, मनोहरपुर – दौसा राष्ट्रीय राजमार्ग और जयपुर – गंगापुर स्टेट हाइवे पर वाहनों का चलना कठिन हो गया था। इधर तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 18 व न्यूनतम तापमान 6 डिग्री देखा गया।

सुबह के समय, खासकर तड़के 4 बजे से ही शीतलहर का असर बढ़ने से सर्दी का कहर और बढ़ गया। कोहरे के कारण वाहनों के चालक अपनी हैड लाइट्स जलाकर चलने को मजबूर थे, लेकिन फिर भी वे किसी तरह से अपनी यात्रा पूरी कर पा रहे थे। सड़कों पर विजिबिलिटी इतनी कम थी कि वाहन चालक अपनी दूरी तय करने में भी परेशानी महसूस कर रहे थे।

रेल यातायात भी प्रभावित::::

जयपुर – दिल्ली रेलमार्ग पर भी कोहरे का असर साफ देखा गया। यहां ट्रेनों की गति धीमी हो गई थी, जिससे यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस कारण कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही थीं। वहीं हाइवे पर बसों की गति धीमी होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

