20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्सी

कोहरे की चादर में लिपटा बस्सी अंचल, हाइवे पर थमी रफ्तार

बस्सी. इलाके में मंगलवार सुबह अचानक छाए घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। तड़के से लेकर सुबह करीब आठ बजे तक हाइवे और ग्रामीण सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम रही, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। खासकर जयपुर–आगरा नेशनल हाइवे पर स्थित कानोता क्षेत्र में कोहरे का असर अधिक [&hellip;]

Google source verification

बस्सी

image

Rajkumar Meena

Jan 20, 2026

बस्सी. इलाके में मंगलवार सुबह अचानक छाए घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। तड़के से लेकर सुबह करीब आठ बजे तक हाइवे और ग्रामीण सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम रही, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। खासकर जयपुर–आगरा नेशनल हाइवे पर स्थित कानोता क्षेत्र में कोहरे का असर अधिक देखने को मिला। कई स्थानों पर दृश्यता 30 से 40 मीटर तक सिमट गई, जिसके चलते वाहन रेंगते नजर आए।

सुबह – सुबह काम पर निकलने वाले लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों को सर्दी और कोहरे के कारण अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी। दोपहिया वाहन चालकों ने हेडलाइट जलाकर सफर किया, वहीं भारी वाहनों की गति भी काफी धीमी रही। कोहरे के कारण कुछ समय के लिए हाइवे पर जाम जैसी स्थिति भी बनी, हालांकि किसी बड़े हादसे की सूचना नहीं है।

फालियावास, सांख की छतरी व ढूंढ नदी के आसपास के क्षेत्र में कोहरे का प्रभाव अन्य इलाकों की तुलना में अधिक रहा। यहां खुले खेत और निचले इलाके होने के कारण सुबह के समय घना कोहरा छा गया। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते कोहरे की संभावना पहले से ही बनी हुई थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोहरा अधिक देर तक नहीं टिका। सूरज निकलने के बाद धीरे-धीरे कोहरा छंट गया और दृश्यता सामान्य होने लगी। इसके बावजूद सर्दी का असर पूरे दिन महसूस किया गया। सुबह और शाम के समय ठंडी हवा के चलते लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोग ऊनी कपड़ों में लिपटे नजर आए। इधर इलाके में रात को ओस भी गिरी, इससे फसलों को फायदा होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 03:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / Videos / कोहरे की चादर में लिपटा बस्सी अंचल, हाइवे पर थमी रफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बस्सी

राजस्थान न्यूज़

राजस्थान में पंचायत चुनाव ने पकड़ी रफ्तार, इस कस्बे की 42 ग्राम पंचायतों के 410 वार्ड तय, राजनीति हलचल तेज

Rajasthan Panchayat Elections
बस्सी

Jaipur : मातम में बदल गई शादी की खुशियां, ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत, 3 माह बाद थी शादी

बस्सी

वार्ड पंच से सरपंच तक: गांव-गांव में तेज हुई पंचायत चुनाव की सरगर्मी, बस्सी-तूंगा में 623 वार्डों का गठन

Rajasthan Panchayat Election
बस्सी

राजस्थान में यहां बन रहा 86KM लंबा सुपर एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा जुड़ेगा; सफर होगा आसान

Paniyala-Barodamev-Super-Express-Highway-2
बस्सी

सोने के भाव बिक रही जयपुर की मिट्टी, एक बीघा जमीन की मिट्टी 10 से 12 लाख में, जानें वजह

बस्सी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.