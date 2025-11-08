Patrika LogoSwitch to English

बस्सी

बस्सी में 50 करोड़ की सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त, जेडीए का चला पंजा

जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने गुरुवार को जोन-13 क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए आगरा रोड मुख्य हाइवे के पास बस्सी रीको के पास करीब 12 बीघा सरकारी भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई।

बस्सी

image

Rajkumar Meena

Nov 08, 2025

– जेडीए की कार्रवाई, अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास नाकाम

– तीन किमी क्षेत्र में सड़क सीमा भी कराई खाली

बस्सी. जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने गुरुवार को जोन-13 क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए आगरा रोड मुख्य हाइवे के पास बस्सी रीको के पास करीब 12 बीघा सरकारी भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई। इस भूमि की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए आंकी गई है। साथ ही जोन-8 में रीको कांटा से डिग्गी मालपुरा रोड तक करीब तीन किलोमीटर क्षेत्र में सड़क सीमा से अतिक्रमण हटाया गया है।

यह कार्रवाई उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी के निर्देशन में प्रवर्तन दस्ते ने की है। बस्सी में जेडीए स्वामित्व की चारागाह भूमि पर कुछ लोगों ने फार्महाउस, चारदीवारी और तारबंदी कर कब्जा कर लिया था। टीम ने जेसीबी मशीनों की मदद से सभी निर्माण ध्वस्त कर भूमि खाली कराई है।

इसी तरह बस्सी क्षेत्र में एक अन्य स्थान पर निजी खातेदारी भूमि में नाले की सरकारी भूमि मिलाकर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा था। वहां मिट्टी-ग्रेवल सड़कों और चार दीवारी को तोड़कर अवैध निर्माण हटाए गए। जोन-8 क्षेत्र में रीको कांटा से डिग्गी मालपुरा रोड तक करीब तीन किलोमीटर क्षेत्र में सड़क सीमा पर बने चबूतरों, टीनशेड, झुग्गियों, ठेलों और बैनरों को भी हटाया गया।

डीआईजी राहुल कोटोकी ने बताया कि जेडीए प्रवर्तन शाखा अब तक वर्ष 2024 में 817 बीघा और 2025 में 611 बीघा यानी कुल 1428 बीघा सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त करा चुकी है। अब तक 710 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त की जा चुकी हैं। जेडीए की कार्रवाई – बस्सी में 12 बीघा सरकारी भूमि मुक्त – कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए – अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास नाकाम दो वर्ष की कार्रवाई – 2024 में 817 बीघा भूमि मुक्त – 2025 में 611 बीघा भूमि मुक्त – कुल 710 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त।

बस्सी में 50 करोड़ की सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त, जेडीए का चला पंजा

