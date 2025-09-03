कोटखावदा में साढ़े 5 तो तूंगा में 4 इंच बरसात, नदी – नाले उफने

बस्सी @ पत्रि​का. उपखण्ड इलाके में बुधवार शाम तक पिछले 24 घंटे में कोटखावदा मुख्यालय पर 137 एमएम यानि साढ़े 5 इंच तो तूंगा में 106 एमएम यानि सवा 4 इंच बरसात हो गई। वहीं बस्सी मुख्यालय पर भी 50 एमएम बरसात होने से चारों ओर पानी ही पानी हो गया।

बरसात से लोगों का जन जीवन भी प्रभावित हो गया। इधर भारी बरसात होने के कारण ढूंढ नदी से जयपुर को जोड़ने वाली सड़कों की रपटों पर पानी का वेग तेज हो गया। हादसे की आशंका बढ़ गई। वहीं बांध व तलाई लबालब हो गई और चादर चल रही है।