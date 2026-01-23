दूध का टैंकर फंसा, वाहनों की लगी लम्बी कतार

कोटखावदा. इलाके से गुजर रही ढूंढ नदी में गरुड़वासी में पुलिया निर्माण के कारण कच्चा रास्ता बनाया है, जिसमें होकर आवागमन शुरू किया है, लेकिन इस कच्चे रास्ते में आए दिन चौपहिया वाहन फंसते हैं। इससे वाहनों की लम्बी कतार लग जाती है। यहां पर बसात के दिनों में भी पानी बहाव के कारण आए दिन आवागमन बा​धित होता था। ढूंढ नदी में शुक्रवार सुबह

ढूंढ नदी रास्ते मे दूध का टैंकर फंस गया, इससे वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। वहीं वाहनों की लगी लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों ने बताया कि इस कच्चे रास्ते में आए दिन वाहन फंसते हैं, इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।