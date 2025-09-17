दफ्तरों के निरीक्षण में खुली पोल, 109 अधिकारी- कर्मचारी रहे ‘गोल’

बस्सी. शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के निर्देश पर मंगलवार को शासन उप सचिव एवं अतिरिक्त निदेशक ( निरीक्षण ) सूर्यबहादुर वर्मा के नेतृत्व में टीम ने बस्सी उपखण्ड मुख्यालय पर सरकारी विभागों का 9.45 बजे से निरीक्षण शुरू किया तो जिसमें 243 में से 109 अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थिति पाए गए।

जांच टीम ने विभागीय कार्यालयों में से 25 अनुपस्थिति पंजिकाएं जब्त कीं। राज्य स्तरीय निरीक्षण टीम के बस्सी में सरकारी कार्यालयों के निरीक्षण से इन महकमों के अधिकारी व कर्मचारियों में हड़कम्प मच गया। उप शासन सचिव एवं अतिरिक्त निदेशक वर्मा ने बताया कि उपखण्ड मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, विद्युत निगम कार्यालय, महिला बाल विकास विभाग कार्यालय समेत कई विभागों के कार्यालयाें में औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण दल में टीम के सदस्य सुनील कुमार शर्मा, महेन्द्र कुमार सरावता, चेना राम भदाला, विजय महावर आदि मौजूद थे। ये मिले अनुपस्थित उप शासन सचिव एवं अतिरिक्त निदेशक ने बताया कि बस्सी उपखण्ड मुख्यालय पर विभिन्न विभागों के निरीक्षण के दौरान 49 राजपत्रित अधिकारियों में से 18 अधिकारी अनुपस्थित पाए गए, जो प्रतिशत की दृष्टि से 36.73 है। इसी प्रकार 194 अराजपत्रित अधिकारियों में से 91 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जो प्रतिशत की दृष्टि से 46.90 है। अनुपस्थित अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर उच्च स्तर पर भेजी जाएगी।

अपडाउन करते हैं अधिकांश अधिकारी व कर्मचारी बस्सी उपखण्ड मुख्यालय एवं ग्रामीण इलाकों में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकांश अधिकारी व कर्मचारी प्रतिदिन जयपुर से अप-डाउन करते हैं। बस्सी से जयपुर की दूरी 25 किलोमीटर होने के कारण बस्सी उपखण्ड मुख्यालय एवं तूंगा तहसील मुख्यालय पर यदि सरकारी विभागों की बार – बार औचक निरीक्षण किया जाए तो यही हाल मिले, जैसे मंगलवार को राज्य स्तरीय टीम को मिले हैं। ( कासं )