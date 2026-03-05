5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्सी

ढूंढ नदी में फिसलन बनी जानलेवा, रोज फिसलते हैं वाहन

बस्सी / देवगांव. इन दिनों ढूंढ नदी में पानी का बहाव जारी है। यह नदी पिछले छह महीनों से लगातार बह रही है, लेकिन ढूंढ में बनी बनी रपटों पर जंग ( काई ) लगने से वाहन फिसलने की समस्या आम हो गई है। कोई वाहन चालक थोड़ी तेजगति में चलता है तो इसमें लगी काई में वाहनों के [&hellip;]

Google source verification

बस्सी

image

Rajkumar Meena

Mar 05, 2026

बस्सी / देवगांव. इन दिनों ढूंढ नदी में पानी का बहाव जारी है। यह नदी पिछले छह महीनों से लगातार बह रही है, लेकिन ढूंढ में बनी बनी रपटों पर जंग ( काई ) लगने से वाहन फिसलने की समस्या आम हो गई है। कोई वाहन चालक थोड़ी तेजगति में चलता है तो इसमें लगी काई में वाहनों के टायर फिसल जाते हैं, इससे आए दिन हादसे होते हैं।

वाहन फिसलने से कई वाहन चालक चोटिल हो चुके हैं। गत दिवस सांभरिया ढूंढ़ नदी रपट पर गेहूं की कटाई करने जा रहे मजदूरी करने जा रहे मजदूरों से भरी एक कार फिसल गई, इससे बड़ा हादसा होते – होते टल गया। इस नदी में करीब आधा दर्जन सड़कों पर रपट है, जिनमें सभी रपटों पर जंग जमी हुई है।

उल्लेखनीय है कि इस नदी में कानोता बांध में शहर का गंदा पानी आ रहा है, इससे बांध की रपट से पानी बह रहा है। वहीं द्रव्यवति नदी का पानी भी ढूंढ नदी में आता है। इससे नदी में पिछले छह महीनों से लगातार पानी बह रहा है। लोगों ने कहना है कि द्रव्यवति नदी में तो हमेशा ही शहर का गंदा पानी बहता है, जो ढूंढ नदी में आता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 02:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / Videos / ढूंढ नदी में फिसलन बनी जानलेवा, रोज फिसलते हैं वाहन

बड़ी खबरें

View All

बस्सी

राजस्थान न्यूज़

JDA News: जेडीए का बढ़ा दायरा, भूमाफियाओं के ‘खेल’ से जमीनों के दाम बढ़े; आप सावधान रहें

बस्सी

Jaipur News: रामगढ़ बांध की ऐतिहासिक हवाओदी बनेगी इको टूरिज्म हब, कई ग्राम पंचायतों के लिए भी खुशखबरी

historic Hawaodi Ramgarh Dam
बस्सी

राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट: दो से अधिक संतान नियम में ढील, गांव-गांव में नई हलचल, बदलेगा समीकरण

Rajasthan Panchayat Election (1)
बस्सी

Highway किनारे प्लॉट खरीदना अब जोखिम भरा, सरकार की नई गाइडलाइन से बदले नियम, निवेशकों में हलचल

बस्सी

Rajasthan Panchayat Chunav: निकाय और पंचायत आम चुनाव 2026 से पहले चुनाव मोड में आया प्रशासन

Panchayat Chunav Update
बस्सी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.