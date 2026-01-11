हेलिकॉप्टर ने चौमूं से भरी उड़ान, रायसर में आपात लैंडिंग, पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला

– तकनीकी खराबी के चलते रायसर के बामनवाटी गांव में हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग

– दो घंटे बाद फिर भरी उड़ान

रायसर. थाना क्षेत्र के बामनवाटी गांव में रविवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब आसमान में उड़ता एक हेलिकॉप्टर अचानक खेतों के बीच आकर उतर गया। जयपुर जिले के चौमूं क्षेत्र से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जा रहा एक प्राइवेट कंपनी का हेलिकॉप्टर तकनीकी खराबी के चलते सुबह करीब 11.30 बजे खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करने को मजबूर हो गया।

अचानक हुई इस घटना से ग्रामीणों में हड़कंपमच गया और देखते ही देखते आसपास के गांवों से लोगों की भीड़ मौके पर उमड़ पड़ी। हालांकि राहत की बात यह रही कि पायलट की सूझबूझ के चलते हेलिकॉप्टर को सुरक्षित तरीके से खेत में उतार लिया गया। इस दौरान न तो पायलट, न ही को-पायलट और न ही किसी ग्रामीण को कोई नुकसान हुआ। एक बड़ी अनहोनी टलने से सभी ने राहत की सांस ली।

पुलिस ने बनाया सुरक्षा घेरा

सूचना मिलने पर रायसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने एहतियात के तौर पर हेलिकॉप्टर के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर ग्रामीणों को दूर किया, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो।

चौमूं के मलिकपुर हेलीपैड से भरी थी उड़ान

एवन हेलिकॉप्टर के डायरेक्टर सोहन सिंह नाथावत ने बताया कि यह हेलिकॉप्टर शनिवार शाम 4:30 बजे उत्तराखंड के देहरादून से जयपुर पहुंचा था। जयपुर में फ्यूल भरने और आवश्यक रिपेयरिंग के बाद मौसम साफ होने पर रविवार सुबह 11:02 बजे चौमूं के मलिकपुर हेलीपैड से भोपाल के लिए उड़ान भरी गई थी। उड़ान के करीब आधे घंटे बाद तकनीकी खराबी सामने आई, जिसके बाद पायलट ने तत्काल निर्णय लेते हुए सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। करीब दो घंटे बाद तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद हेलिकॉप्टर को दोबारा मलिकपुर हेलीपैड के लिए उड़ाया गया। वहां आवश्यक मरम्मत के बाद हेलिकॉप्टर को भोपाल भेजने की तैयारी की जाएगी।