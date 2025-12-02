मंडी में प्लेटफॉर्म खाली, कल से मूंगफली खरीद होगी शुरू

– क्रय-विक्रय सहकारी समिति ने मूंगफली खरीद की तैयारियों को दिया अंतिम रूप

– लापरवाही से अटकी प्रक्रिया, किसानों को सस्ते दामों पर बेचनी पड़ी फसल ::::::::::

खबर का असर:::::::::::

बस्सी. समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद अब बुधवार से बस्सी कृषि उपज मंडी में शुरू होगी। राजफेड क्रय-विक्रय सहकारी समिति प्लेटफॉर्म खाली होने के बाद तुलाई की प्रक्रिया शुरू करेगी। 24 नवंबर से खरीद प्रस्तावित थी, लेकिन मंडी प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों का माल जमा होने से कार्रवाई अटक गई थी। राजस्थान पत्रिका में 30 नवंबर को ‘मूंगफली खरीद फिर अटकी: प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों का कब्जा, किसानों की उम्मीदें खटाई में’ शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और व्यापारियों ने रविवार व सोमवार को पूरा प्लेटफॉर्म खाली कर दिया।

खरीद केंद्र ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। खरीद में देरी से किसानों को बड़ा नुकसान इस बार मंडी में मूंगफली का भाव 4000-4200 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 7263 रुपए निर्धारित है। प्लेटफॉर्म खाली न होने से खरीद टलती रही और कई किसानों को मजबूरी में कम दामों पर फसल बेचनी पड़ी। किसान संगठनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर कदम उठाए जाते तो किसानों को नुकसान नहीं होता। अब तक करीब 80 किसानों का पंजीकरण हो चुका है और खरीद शुरू होने के बाद और किसान जुड़ने की संभावना है।

बारदाना पहुंचा, कांटे-बाट लगाए, टोकन जारी खरीद केंद्र के सेल्समैन लालाराम मीना ने बताया कि प्लेटफॉर्म खाली कराने को लेकर मंडी सचिव को दो बार पत्र भेजा गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पत्रिका में खबर छपते ही व्यापारी सक्रिय हुए और पूरा प्लेटफॉर्म खाली कर दिया। बारदाना पहुंच चुका है और कांटे-बाट भी लगा दिए गए हैं। किसानों को टोकन भेजे जाएंगे और बुधवार से विधिवत खरीद शुरू हो जाएगी। इनका कहना है… – क्रय-विक्रय सहकारी समिति के पत्र के बाद अब प्लेटफॉर्म पूरी तरह खाली करा दिया गया है और खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। – सुभाष महावर, सचिव, मण्डी बस्सी।