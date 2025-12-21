मौसम: कोहरे की चादर, हाइवे पर रेंगते रहे वाहन, रबी की फसलों को फायदा

जयपुर – आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दृश्यता रही कम

बस्सी @ पत्रिका. जयपुर ग्रामीण के बस्सी, चाकसू और जमवारामगढ़ उपखण्ड क्षेत्रों सहित पूरे जयपुर ग्रामीण में सर्दी के इस सीजन में पहली बार घना कोहरा देखा गया। इलाके में रविवार तड़के से ही पूघना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। हालात ऐसे बने कि सुबह के समय कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित वस्तुएं भी साफ नजर नहीं आ रही थीं। गांवों की गलियां, खेत, सड़कें और हाइवे कोहरे की सफेद चादर में लिपटे नजर आए। सर्दी के इस असर ने जहां आमजन की दिनचर्या को प्रभावित किया, वहीं किसानों के लिए यह मौसम राहत और उम्मीद लेकर आया।

कोहरे का सबसे ज्यादा असर जयपुर–आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग और जयपुर–गंगापुर स्टेट हाइवे पर देखने को मिला। सुबह के समय इन प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रफ्तार काफी धीमी रही। आगे का रास्ता स्पष्ट नजर नहीं आने से वाहन चालकों को बेहद सतर्कता के साथ वाहन चलाने पड़े। दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए अधिकांश चालकों ने हेडलाइट जलाकर ही सफर किया, लेकिन इसके बावजूद दृश्यता इतनी कम थी कि कई जगह वाहन रेंगते हुए निकलते दिखाई दिए।

दस बजे तक टपकती रही ओस की बूंदे:::: इलाके में शनिवार रात को गिरी ओस ने सर्दी के असर को और बढ़ा दिया। खेतों की बाड़ व पेड़-पौधों पर जमी ओस की बूंदें सुबह करीब दस बजे तक पानी की तरह टपकती रहीं। ग्रामीणों के अनुसार लंबे समय बाद क्षेत्र में इतनी अधिक ओस देखने को मिली है। सर्द हवाओं और नमी के कारण न्यूनतम व अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठिठुरन और बढ़ गई।