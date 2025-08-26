Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे बादल छाए, मौसम गुलजार, बारिश की चेतावनी

– मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश पर इन दिनों मानसूनी मेघ जमकर मेहरबान हैं। कल शाम व रात को हुई हल्की बारिश से आज सवेरे राजधानी जयपुर में मौसम हल्का ठंडा नजर आया। वहीं आज सवेरे भी गुलाबी नगर जयपुर में बादल छाए रहने से मौसम सुहाना हो गया। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज भी प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। जयपुर जिले में आज सवेरे से ही बादल छाए हुए हैं। गुलाबी नगर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। आज भरतपुर, अलवर और धौलपुर जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं जयपुर व दौसा में बारिश का अलर्ट है। कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। आज भीलवाड़ा व उदयपुर जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 ​डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। आज सीकर में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के कई जिलों में मध्यम दर्जे से तेज बारिश का अलर्ट है।