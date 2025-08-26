Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे बादल छाए, मौसम गुलजार, बारिश की चेतावनी

राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश पर इन दिनों मानसूनी मेघ जमकर मेहरबान हैं। कल शाम व रात को हुई हल्की बारिश से आज सवेरे राजधानी जयपुर में मौसम हल्का ठंडा नजर आया। वहीं आज सवेरे भी गुलाबी नगर जयपुर में बादल छाए रहने से मौसम सुहाना हो गया।

जयपुर

Murari

Aug 26, 2025

– मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश पर इन दिनों मानसूनी मेघ जमकर मेहरबान हैं। कल शाम व रात को हुई हल्की बारिश से आज सवेरे राजधानी जयपुर में मौसम हल्का ठंडा नजर आया। वहीं आज सवेरे भी गुलाबी नगर जयपुर में बादल छाए रहने से मौसम सुहाना हो गया। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज भी प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। जयपुर जिले में आज सवेरे से ही बादल छाए हुए हैं। गुलाबी नगर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। आज भरतपुर, अलवर और धौलपुर जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं जयपुर व दौसा में बारिश का अलर्ट है। कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। आज भीलवाड़ा व उदयपुर जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 ​डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। आज सीकर में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के कई जिलों में मध्यम दर्जे से तेज बारिश का अलर्ट है।

जयपुर

26 Aug 2025 08:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे बादल छाए, मौसम गुलजार, बारिश की चेतावनी

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

पंचायतों की मिसाल: गांवों की बदली तस्वीर, सरपंच बने विकास के सूत्रधार

जयपुर

Rajasthan: कांस्टेबल 41 साल पहले बर्खास्त, सेवानिवृत्ति के भी 7 साल बाद मिला इंसाफ, जानें पूरा मामला

राजस्थान हाईकोर्ट से कांस्टेबल को मिला न्याय, पत्रिका फोटो
जयपुर

Jaipur: कर्जा हुआ तो अपने ही बॉस की तिजोरी लूटने पहुंचा कर्मचारी, भाई के साथ यू-ट्यूब पर वीडियो देखकर बनाई प्लानिंग

जयपुर

जयपुर में CM भजनलाल शर्मा और पंडित धीरेंद्र शास्त्री की भेंट, धर्म और भक्ति पर की चर्चा

CM Bhajanlal Sharma and Pandit Dhirendra Shastri
जयपुर

जयपुर के सबसे बड़े चौराहों में सुमार इस जंक्शन का होगा कायाकल्प, 249 करोड़ की लागत से बदलेगी सूरत

200 feet bypass
जयपुर
