13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम का मिजाज होने लगा गर्मी, आज सवेरे कड़क धूप ​खिली

राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में मानसूनी तंत्र कमजोर से पड़ने से बारिश का दौर थम गया है। इससे कई जिलों में फिर से तापमान बढ़ने लगा है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे कड़क धूप ​खिली, इससे लोग परेशान हुए। साथ ही हल्की उमस का भी जोर रहा।

जयपुर

Murari

Aug 13, 2025

– गुलाबी नगर में बारिश का दौर थमा, फिर से बारिश 15 अगस्त से शुरू होने की उम्मीद

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में मानसूनी तंत्र कमजोर से पड़ने से बारिश का दौर थम गया है। इससे कई जिलों में फिर से तापमान बढ़ने लगा है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे कड़क धूप ​खिली, इससे लोग परेशान हुए। साथ ही हल्की उमस का भी जोर रहा। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो इन जिलों में भी बारिश का दौर थम गया है। इन दिनों में भी फिर से तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है और लोगों को गर्मी का अहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं राजधानी जयपुर में आज मौसम गर्म रहने का अनुमान है। आज गुलाबी नगर में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। आज चित्तौड़गढ़ जिले में हल्की बारिश का अलर्ट है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 37 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और धूप ​खिलने से लोगों को गर्मी का अहसास होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 08:44 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम का मिजाज होने लगा गर्मी, आज सवेरे कड़क धूप ​खिली

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan News: राजस्थान में 15 माह तक नहीं होंगे 2 लाख कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादले, जानें वजह

CM-Bhajanlal-Sharma-1
जयपुर

Jaipur: सिर्फ यादों में रहेगी झालाना की शान ‘जलेबी’… इतने लेपर्ड जंगल में अब रह गए शेष

जयपुर

यात्रीगण कृपया ध्यान दें… रींगस-फुलेरा से होकर जाने वाली 4 ट्रेनें अलवर-जयपुर से गुजरेंगी, 8 ट्रेनें पूरी तरह रद्द

train news
जयपुर

Housing Scheme: राजस्थान आवासन मंडल ले आया नई आवासीय योजना, मानसरोवर और प्रताप नगर में मिलेगा घर

जयपुर

रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश: छाता लेकर पहुंचे लोग, ड्रोन देखने के लिए कोई पेड़ तो कोई पहाड़ी पर चढ़ा

Artificial rain at Ramgarh dam
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.