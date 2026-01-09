Rajasthan Weather Update : राजस्थान में ओलावृष्टि, कोल्ड डे और घना कोहरा, फिर आया IMD का Alert

Rajasthan Weather Update राजस्थान के लिए मौसम विभाग Meteorological Department का नया अलर्ट alert आया है। मौसम विभाग ने 10 जनवरी से आगामी 2-3 दिन राजस्थान के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में कोल्ड डे cold day और घने कोहरे dense fog का अलर्ट alert जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं विजिविलिटी 100 मीटर तक भी दर्ज हो सकती है। इसके साथ ही 11 और 12 जनवरी को उत्तरी हवा के असर से शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान minimum temperatures में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस degrees Celsius की गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग ने राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में शनिवार से अगले सात दिन मौसम शुष्क रहने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं इससे पहले बीते 24 घंटों में जहां Jaisalmer जैसलमेर के रामगढ़ में वाहनों पर ओस और बर्फ जमी नजर आई। तो वहीं कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर संभाग के कुछ भागों और शेखावाटी क्षेत्र में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। अलवर जिले के सोडावास और आसपास के गांवों में ओलावृष्टि Hailstorms हुई है। तिजारा क्षेत्र में मौसम में अचानक ठंडक बढ़ गई और बीती रात हल्की बूंदाबांदी हुई।