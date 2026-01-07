सुपरिटेंडेंट पर भड़के IAS ने कहा: जूते मारूंगा, मच गया बवाल

Vidisha Collector IAS Anshul Gupta- मध्यप्रदेश में जबर्दस्त शीतलहर में भी एक IAS कलेक्टर का पारा अचानक चढ़ गया। वे एक हॉस्टल का निरीक्षण करने पहुंचे लेकिन वहां बच्चे नहीं मिले। इस पर कलेक्टर ने हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट से इसकी वजह पूछी। उन्होंने बताया कि दो दिन की छुट्टी होने के कारण बच्चे अपने अपने घर चले गए हैं। सुपरिटेंडेंट के इस जवाब पर कलेक्टर भड़क उठे। गुस्साते हुए उन्होंने सुपरिटेंडेंट से कहा- दो जूते मारूंगा। IAS कलेक्टर के इस बर्ताव पर कर्मचारी नाराज हैं। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ने तो सीएम मोहन यादव को शिकायत करने की बात कही है।