सुपरिटेंडेंट पर भड़के IAS ने कहा: जूते मारूंगा, मच गया बवाल

Vidisha Collector IAS Anshul Gupta
Vidisha Collector IAS Anshul Gupta- मध्यप्रदेश में जबर्दस्त शीतलहर में भी एक IAS कलेक्टर का पारा अचानक चढ़ गया। वे एक हॉस्टल का निरीक्षण करने पहुंचे लेकिन वहां बच्चे नहीं मिले। इस पर कलेक्टर ने हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट से इसकी वजह पूछी। उन्होंने बताया कि दो दिन की छुट्टी होने के कारण बच्चे अपने अपने घर चले गए हैं। सुपरिटेंडेंट के इस जवाब पर कलेक्टर भड़क उठे। गुस्साते हुए उन्होंने सुपरिटेंडेंट से कहा- दो जूते मारूंगा। IAS कलेक्टर के इस बर्ताव पर कर्मचारी नाराज हैं। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ने तो सीएम मोहन यादव को शिकायत करने की बात कही है।
कर्मचारी से बदसलूकी का यह मामला विदिशा के उदयपुर आदिवासी बालक आश्रम में हुआ। कलेक्टर IAS अंशुल गुप्ता छात्रावास का निरीक्षण करने पहुंचे थे लेकिन वहां कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। इसपर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट चैन सिंह चिढ़ार से सवाल जवाब के बीच उन्होंने जूते मारने की धमकी दी।
कलेक्टर अंशुल गुप्ता बुधवार को दोपहर में आश्रम पहुंचे थे तो वहां बच्चे नहीं थे। इस संबंध में उन्होंने हॉस्टल सुपरिटेंडेंट चैन सिंह चिढ़ार से पूछा। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि दो दिन की छुट्टी की घोषणा के कारण छात्रावास के बच्चे अपने अपने घर चले गए हैं। क्षेत्र में शीतलहर के कारण अवकाश घोषित किया गया है।
हॉस्टल सुपरिटेंडेंट चैन सिंह चिढ़ार ने जैसे ही यह जवाब दिया, कलेक्टर अंशुल गुप्ता आपा खो बैठे। उन्होंने हॉस्टल सुपरिटेंडेंट से कहा कि अभी तुम्हें 2 जूते मारूंगा। उस समय हॉस्टल में अन्य वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी भी उपस्थित थे। कलेक्टर का यह बर्ताव देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। कर्मचारियों, अधिकारियों ने हॉस्टल सुपरिटेंडेंट चैन सिंह चिढ़ार को सरेआम जूते मारने की बात पर नाराजगी जताई है।
कलेक्टर अंशुल गुप्ता के इस व्यवहार पर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट चैन सिंह चिढ़ार ने भी अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट चैन सिंह चिढ़ार मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर कलेक्टर की शिकायत करने की बात कही है।
बता दें कि अंशुल गुप्ता प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। वे अनेक जिम्मेदारों पदों पर रह चुके हैं। 2016 बैच के आईएएस गुप्ता मुख्यमंत्री के उपसचिव, जनसंपर्क विभाग के संचालक, राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के प्रबंध संचालक, उज्जैन नगर निगम आयुक्त, उमरिया जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महू और धार में एसडीएम जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं।
