Weight Loss : सिर्फ अच्छा नाश्ता करने से नहीं घटता वजन, ये चीज भी हैं जरुरी

जयपुरPublished: Feb 20, 2024 01:06:45 pm Submitted by: Manoj Kumar

Breakfast is the most important meal of the day : हमेशा सुनते आए हैं कि "नाश्ता दिन का सबसे ज़रूरी भोजन होता है"। लेकिन एक नई रिसर्च ने इस बात को थोड़ा चुनौती दी है। डेनमार्क के वैज्ञानिकों ने 18-30 साल की 30 महिलाओं पर रिसर्च की। इन महिलाओं को तीन तरह का नाश्ता दिया गया - प्रोटीन से भरपूर, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर और बिल्कुल नाश्ता नहीं।

Breakfast Not Enough to Lose Weight, Know What Else is Necessary

एक नए अध्ययन ने "नाश्ता दिन का सबसे ज़रूरी भोजन है" वाली बात को थोड़ा झुठलाया है। इस शोध में देखा गया कि प्रोटीन से भरपूर नाश्ता लेने से भूख कम लगती है और दिमाग़ तेज़ चलता है, लेकिन इससे पूरे दिन में खाने की मात्रा कम नहीं होती।

अध्ययन में 18 से 30 साल की 30 महिलाओं को लिया गया। उन्हें तीन तरह का नाश्ता दिया गया - प्रोटीन (Protein) से भरपूर, कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrates) से भरपूर, और बिल्कुल नाश्ता ना करना। शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रोटीन से भरपूर नाश्ता (Protein rich breakfast) लेने वाली महिलाओं को ज़्यादा भूख नहीं लगती थी और वे ज़्यादा ध्यान दे पाती थीं। लेकिन पूरे दिन में उन्होंने जितनी कैलोरी ली, वो बाकी महिलाओं से कम नहीं थी। नाश्ता मोटापा कम करने में मदद करता है? Does breakfast help reduce obesity?

इस शोध का मकसद ये पता लगाना था कि क्या प्रोटीन से भरपूर नाश्ता मोटापा कम (Protein-rich breakfast helps reduce obesity) करने में मदद करता है। शोध के नतीजे ये बताते हैं कि नाश्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सिर्फ उससे ही वजन कम होना आसान नहीं है। अध्ययन करने वाली प्रोफेसर मेटे हैनसेन का कहना है, "हमने पाया कि स्कायर (एक तरह का दही) और ओट्स से बना प्रोटीन से भरपूर नाश्ता लेने से भूख कम लगती है और दिमाग़ तेज़ चलता है, लेकिन पूरे दिन में खाने की मात्रा कम नहीं होती।" हालांकि ये शोध ज़रूरी जानकारी देता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। इसमें सिर्फ जवान और ज़्यादा वजन वाली महिलाओं को ही शामिल किया गया और ये शोध कम समय के लिए ही किया गया। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम ज़रूरी Balanced diet and regular exercise are important अब आगे और शोध किए जा रहे हैं, जिनमें प्रोटीन से भरपूर (Protein rich breakfast) और कम प्रोटीन वाले नाश्ते की तुलना की जाएगी। इन शोधों से शरीर के आकार, पाचन तंत्र के बैक्टीरिया, और अब आगे और शोध किए जा रहे हैं, जिनमें प्रोटीन से भरपूर (Protein rich breakfast) और कम प्रोटीन वाले नाश्ते की तुलना की जाएगी। इन शोधों से शरीर के आकार, पाचन तंत्र के बैक्टीरिया, और कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) के स्तर पर होने वाले असर के बारे में और जानकारी मिल पाएगी। तो याद रखें, सिर्फ नाश्ता अच्छा करने से ही वजन कम नहीं हो जाता। सेहतमंद रहने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम ज़रूरी है। पढ़ना जारी रखे