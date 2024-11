अचानक वजन कम होने के पीछे हो सकती है ये गंभीर बीमारियां, हो जाएं सावधान

क्या कारण है अचानक वजन कम होने का : What is the reason for sudden weight loss यदि आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और ना कोई दवा ले रहे हैं फिर वजन का कम (sudden weight loss) होना यह गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है। इसके पीछे कुछ क्रोनिक बीमारियां और हेल्थ कंडीशन्स के एक कारण हो सकता है। इसलिए जानते हैं क्या कारण है अचानक वजन कम होने का

कैंसर के रोगियों में एक प्रमुख लक्षण होता है वजन में कमी। अमेरिकन कैंसर सोसायटी के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को कैंसर होता है, तो उसका वजन तेजी से घटने लगता है। विशेष रूप से, कोलन कैंसर, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ओवेरियन कैंसर और पैनक्रियाटिक कैंसर से प्रभावित व्यक्तियों में यह कमी अचानक और तीव्रता से होती है। कैंसर के कारण शरीर की इम्यून प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे व्यक्ति संक्रमण से अपनी रक्षा नहीं कर पाता। इस स्थिति के कारण स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आती है और रोगी का वजन भी तेजी से घटने (sudden weight loss) लगता है।

डायबिटीज के कारण हाई ब्लड शुगर लेवल की स्थिति आपके वजन पर भी प्रभाव डाल सकती है। जब शरीर में इंसुलिन का स्तर असंतुलित होता है, तो इससे शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पातीं। इस स्थिति में शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती, जिसके परिणामस्वरूप मरीज का वजन तेजी से घटने (sudden weight loss) लगता है। यदि डायबिटीज के मरीजों में अचानक वजन कम होने की समस्या दिखाई दे, तो उन्हें तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए।

लिवर सिरोसिस के कारण लिवर में घाव या सिरोसिस की स्थिति में शरीर का वजन तेजी से घट सकता है। यह एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसमें लिवर के लिए पाचन एंजाइमों का निर्माण करना कठिन हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप, पाचन तंत्र में भोजन को पचाने में कठिनाई हो सकती है। इससे मरीज को भूख नहीं लगती और वह सही तरीके से भोजन नहीं कर पाते। इसके कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिससे मरीज अत्यधिक कमजोर महसूस करने लगता है।