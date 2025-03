भारत में लॉन्च हुई Diabetes और Weight Loss की दवा मोंजारो, जानें इसकी कीमत और फायदे

Mounjaro for Diabetes and weight loss : डायबिटीज और वजन घटाना अब बेहद आसान होने वाला है। अमेरिकी फार्मास्युटिकल कंपनी एली लिली (Eli Lilly) ने अपनी दवा मोंजारो (Mounjaro) को भारत में भी लॉन्च कर दिया गया है। मोंजारो को इंजेक्शन फॉर्म में पेश किया गया है और यह हफ्ते में एक बार लिया जाता है।

भारत•Mar 21, 2025 / 10:57 am• Manoj Kumar

Mounjaro Launches in India for Diabetes Weight Loss

