दिल की बीमारी से डरें नहीं, व्यायाम करें: महिलाओं को पुरुषों से दोगुना लाभ

Good News! एक नए अध्ययन के अनुसार व्यायाम (Exercise) न सिर्फ सभी के लिए फायदेमंद है, बल्कि महिलाओं को पुरुषों से दोगुना फायदा पहुंचा सकता है। इस अध्ययन में पाया गया कि कम व्यायाम (Exercise) करने के बाद भी महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा लाभ मिला। अध्ययन में 4 लाख से ज्यादा अमेरिकियों को शामिल किया गया। इनकी उम्र 27 से 61 साल के बीच थी और हर कुछ साल में उनका व्यायाम का स्तर मापा जाता था। शोधकर्ताओं ने पाया कि:

Women Get Double the Heart Health Benefits From Exercise Than Men