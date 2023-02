भारत के कुछ ऐसे गांव जहां 100-200 साल से नहीं मनाई गई होली, वजह जान हो जाएंगे हैरान

Published: Feb 23, 2023 05:32:05 pm Submitted by: Archana Keshri

Holi Not Celebrated in These Villages: इस साल होली का त्योहार 8 मार्च को देशभर में मनाया जाएगा। होली को लेकर लोग अच्छे-खासे उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। देश में होली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में कुछ गांव ऐसे भी मौजूद हैं जहां होली नहीं मनाई जाती है।

Festival of Holi is not celebrated in these villages for 100-200 years