अमेरिका और रोमानिया की जमीन में धसा रहस्यमयी खंभा अचानक हुआ गायब,मच गई हलचल

नई दिल्ली। इन दिनों अमेरिका और रोमानिया जैसी जगहों में एक रहस्यमयी धातु के खंभे (Monolith) को लेकर काफी खोजबीन की जा रही है। इस धातु के खंभे को लेकर इस तरह देश की आम जनता ही नही बल्कि वैज्ञानिक भी परेशान है कि आखिर अचानक कैसे गायब हो गया ये खंभा। कई वैज्ञानिक तो इसे एलियंस के होने का संकेत भी मान रहे है। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई खुलासा सामने नही आया है।

बता दें कि अचानक गायब हुआ यह खंभा 18 नवंबर को अमेरिका के यूटा इलाके के रेगिस्तान में नजर आया था। तभी वहां से गुजर रहे हचिंग्स नाम के पायलट ने हेलिक़प्टर से इस चमकते हुए खंभे को देखा और अपनी टीम के साथ उसे देखने के लिए उतरे। उन्होंने जब उसके आस-पास जाकर देखा तो उन्हे यह चीज बड़ी अजाब सी लगी जिसका एक वीडियो भी बनाया, जो मौजूदा समय में काफी वायरल हो रहा है।

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'...@KSL5TV #KSLTV #Utah



Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS