60 हजार सिक्कों से बनाया राम मंदिर का अनोखा स्ट्रक्चर, इतने लाख का आया खर्चा

नई दिल्ली। कोर्ट को फैसला आने के बाद भगवान राम की नगरी अयोध्या में पिछले दिनों से राम लला के मंदिर के निर्माण की तैयारियां काफी जोरो शोरे से चल रही है। देश के कौने- कौने से लोग राम मंदिर निर्माण के लिए दिल खोलकर दान कर रहे है। राम मंदिर को लेकर लोगों में गहरी आस्था के साथ काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आपको एक अनोखी कहानी बताने जा रहे है। कर्नाटक के बेंगलुरु में कुछ कलाकारों ने राम मंदिर निर्माण पर अनोखे अंदाज में अपनी खुशी जताई है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन कलाकारों ने एक रुपए और पांच रुपए के किस्सों से भगवान राम की अद्भुत और कलाकृति बनाई है।



यह भी पढ़े :— ये है ब्लैक एलियन! टैटू के चक्कर में कर ली जिंदगी खराब, अब बोलने में हो रही है परेशानी





दुनियाभर में रही है राम और राम मंदिर की स्ट्रक्चर की चर्चा

इन कलाकारों ने भगवान राम और राम मंदिर का बहुत बड़े आकार में स्ट्रक्चर तैयार किया है। सबसे खास बात यह है कि दूर से देखने पर किसी भी यह पता नहीं चलता कि इसको एक और पांच रुपए के किस्सों से तैयार किया गया है। इस राम मंदिर के स्ट्रक्चर को बेंगलुरू के एक संगठन ने तैयार किया है। इसका नाम राष्ट्र धर्म ट्रस्ट है। बेंगलुरू शहर के लालबाग पश्चिम गेट के पास ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। दुनियाभर में इस स्ट्रक्चर की चर्चा हो रही है।

Karnataka: A structure of Lord Ram made of Re 1 and Rs 5 coins displayed in Bengaluru



"We have used 60,000 coins to make this structure. These coins are worth about Rs 2 lakhs," said an Artist (25.02.2021) pic.twitter.com/qbXGHmZiHL