अजब-गजब दोस्ती, कछुए की देखभाल करता है गोरिल्ला, वीडियो में देखें कैसे खिलाता है खाना

इस दुनिया में सारे रिश्ते जन्म से मिलते हैं, लेकिन सिर्फ दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है जोे हम खुद बनाते हैं। पशुओं में भी दोस्ती और प्यार का रिश्ता होता है। पशुओं की दोस्ती के कई वीडियो और किस्से वायरल हुए हैं। अब एक ऐसा ही वीडियो सोषल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक गोरिल्ला, कछुए की देखभाल करता नजर आ रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे गोरिल्ला अपने पास बैठे कछुए को खाना खिला रहा है। इस वीडियो को भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुधा रमण ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है और यूजर्स इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं।

अजब दोस्ती

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो गोरिल्ला एक जगह पर बैठे हुए हैं। उनके पास एक कछुआ भी बैठा हुआ है। ये कछुआ दोनों गोरिल्ला के पास बिना डरे इस तरह से बैठा है जैसे इनमें आपस में गहरी दोस्ती है। गोरिल्ला कोई फल खा रहा है। इसी दौरान कछुआ अपने कवच से अपना मुंह बाहर निकालता है। फिर एक गोरिल्ला वह फल उस कछुए को भी खिलाता है। सोषल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यूजर्स को इनकी दोस्ती काफी पसंद आ रही है।

The world needs to learn love and care from these animals pic.twitter.com/ghP5pI2M3m