महिला ने की भूत से शादी, पछतावा होने के बाद कहा, 'ज़िंदगी बन गई नर्क, चाहिए तलाक'

महिला ने की भूत से शादी, पछतावा होने के बाद कहा, 'ज़िंदगी बन गई नर्क, चाहिए तलाक'

नई दिल्लीPublished: Apr 17, 2023 04:36:37 pm Submitted by: Tanay Mishra

Woman Who Married A Ghost Now Wants Divorce: दुनिया अजीबोगरीब लोगों से भरी हुई है। अक्सर ही ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जिनके बारे में सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा सकता है। हाल ही में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। पिछले साल एक महिला ने भूत से शादी कर ली थी, पर अब वह महिला तलाक चाहती है।

Woman who married a ghost now wants divorce