लातवियाई टूरिस्ट रेप-मर्डर के आरोपियों को मिली सजा, केरल से 2018 में लापता हो गई थी महिला

लातवियाई टूरिस्ट रेप-मर्डर केस में दोनों आरोपी उदयकुमार और उमेश सभी आरोपों में दोषी पाए गए हैं। दोनों आरोपियों ने नशीला पदार्थ खिलाकर महिला के साथ रेप किया गया फिर उसकी हत्या कर दी थी। अदालत सोमवार को आरोपियों की सजा का ऐलान करेगी।

2018 Latvian Tourist Rape-Murder Case: Two men held guilty of rape and murder of Latvian Woman tourist in Kerala