Afghanistan Earthquake: 1000 के पार पहुंची अफगानिस्तान भूंकप में मरने वालों की संख्या, राहत-बचाव कार्य जारी

Afghanistan Earthquake: अफगानिस्तान में आए विशानकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 1000 के पार हो चुकी है। अभी तक 1500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। भूकंप के बाद भूस्खलन के कारण अफगानिस्तान की विशानकारी तस्वीरें सामने आई है। जो वहां की विभिषिका दिखा रही है।

Afghanistan Earthquake: At least 1,000 people killed and 1,500 injured