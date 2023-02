अमरीका से दिल्ली आ रही Air India की फ्लाइट में सवार थे 300 यात्री, अचानक करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

Air India US-Delhi Flight Emergency Landing: अमरीका से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इस फ्लाइट पर 300 यात्री सवार थे। स्वीडन में इमरजेंसी लैडिंग के बाद सभी यात्रियों को दूसरे विमान से दिल्ली भेजने की तैयारी की जा रही है।

Air India US to Delhi Flight made an Emergency Landing at Swedens