नए संसद भवन में 'अखंड भारत' का नक्शा देख पड़ोसी देशों की बढ़ी टेंशन

Akhand Bharat Mural Art Worries Some Neighbours: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को देश के नए संसद भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर नए संसद भवन में कई ख़ास चीज़ें दिखी, पर एक खास चीज़ ऐसी भी थी जिस पर भारत के कुछ पड़ोसी देशों का ध्यान भी गया। इससे उन देशों की टेंशन बढ़ गई है।

Akhand Bharat mural art in New Parliament Building of India