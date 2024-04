समंदर किनारे मिल गए ‘एलियन’! हैरान रह गए वैज्ञानिक, अब जांच में जुटे

अमरीका (USA) के कैलिफोर्निया में एलियन जैसे जीव (Alien like Creature) दिखाए दिए हैं। इनके मिलने से तो वैज्ञानिक भी चकित हैं कि पहली बार धरती पर इस तरह के जीव देखे गए हैं जो यहां के तो बिल्कुल नहीं लगते। वहीं लोगों में संशय पैदा हो गया है कि क्या ये सच में एलियन हैं।

Alien like Creature found on the seashore in California