Bangladesh violence: बांग्लादेश में तनाव व्याप्त है (bangladesh protest news)।प्रदर्शनकारियों ( protests in bangladesh)ने पूर्व प्रधानमंत्री हसीना पर टिप्पणी को लेकर राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग की, जिससे बांग्लादेश में झड़पें (violent agitation in bangladesh) और राजनीतिक उथल-पुथल मच गई। बांग्लादेश में हिंसा (Bangladesh Violence) से देश के हालात बहुत खराब हो गए हैं। बांग्लादेश में हाल के दिनों में राजनीतिक तनाव काफी बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की हालिया टिप्पणियों को लेकर राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे ने देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन और झड़पें पैदा कर दी हैं। कई सौ प्रदर्शनकारियों ने अपदस्थ प्रधान मंत्री शेख हसीना पर अपनी हालिया टिप्पणी के लिए राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ( shahabuddin the new president of bangladesh) के इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रपति भवन पर धावा बोलने (uproar outside president house) की कोशिश की। उनका आरोप है कि राष्ट्रपति ने शेख हसीना के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी, जो उनके प्रति असम्मान को दर्शाती है। इसके परिणामस्वरूप, सुरक्षा बलों के साथ झड़पें हुईं, जिसमें कई लोग घायल हो गए।